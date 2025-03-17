"Вызывает. Более того, мы на связи с руководством клуба. Будем помогать с лицензированием, но решить за клуб проблемы с долгами мы не можем. И мне бы не хотелось, чтобы состав РПЛ в следующем сезоне или в любое другое время определялся ничем иным, кроме спортивного результата. Что касается посещаемости, она расстраивает", - приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что подмосковный футбольный клуб "Химки" не осуществляет выплаты в пользу игроков команды, имеет многомиллионную задолженность, а также имеет проблемы с посещаемостью.
В текущем сезоне "Химки" после 21-го тура Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков, расположились на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Их отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет 6 очков, а от зоны стыковых матчей - 1 очко.
В следующем туре "Химки" 29 марта на своем поле сыграют против нижегородского "Пари НН".
В РПЛ выразили обеспокоенность, что "Химки" не пройдут лицензирование
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, не вызывает ли тревогу ситуация с прохождением подмосковными "Химками" лицензирования.
Фото: ФК "Химки"