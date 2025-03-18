Погребняк: "Зениту" не хватает таких креативных футболистов, как Клаудиньо

"Потеря Вендела сказалась на "Зените" в игре против "Спартака". Не хватает таких креативных футболистов, как Клаудиньо. У "Спартака" в этом плане подбор футболистов поразнообразнее: и Барко, и Маркиньос, и новые латиноамериканцы. В матче против "Зенита" они были более заведенными", - цитирует Погребняка "СЭ".
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Мартинс (дубль) и Энрике. После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Петербуржцы занимают третье место с таким же количеством очков в своем активе.
Напомним, что Клаудиньо покинул петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба. Команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.