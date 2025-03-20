Нино сомневается в правильности определения офсайда в голе Мартинса

«Выводы после поражения «Спартаку» простые — мы должны продолжать усиленно работать, нам во многом нужно прибавлять. По поводу возможного офсайда Мартинса — видел разные стопкадры, картинки. Могу точно сказать, что у меня не черные бутсы. Думаю, была допущена неточность при определении линий», — заявил Нино «Чемпионату».
Напомним, что матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 16 марта в Москве. В этой встрече «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Решающий гол в пользу красно-белых забил Мартинс на 90-й минуте матча.
После этого поражения «Зенит» опустился на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. У «Зенита» и «Спартака» одинаковое количество очков, но благодаря дополнительным показателям москвичи опережают их и занимают вторую позицию. Лидирующую позицию удерживает «Краснодар» с 46 очками.