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Нино сомневается в правильности определения офсайда в голе Мартинса

Защитник «Зенита» Нино выразил мнение, что судьи могли допустить ошибку при определении офсайдных линий в моменте со вторым голом Мартинса в матче против «Спартака».
Фото: ФК "Зенит"
«Выводы после поражения «Спартаку» простые — мы должны продолжать усиленно работать, нам во многом нужно прибавлять. По поводу возможного офсайда Мартинса — видел разные стопкадры, картинки. Могу точно сказать, что у меня не черные бутсы. Думаю, была допущена неточность при определении линий», — заявил Нино «Чемпионату».

Напомним, что матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 16 марта в Москве. В этой встрече «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Решающий гол в пользу красно-белых забил Мартинс на 90-й минуте матча.

После этого поражения «Зенит» опустился на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. У «Зенита» и «Спартака» одинаковое количество очков, но благодаря дополнительным показателям москвичи опережают их и занимают вторую позицию. Лидирующую позицию удерживает «Краснодар» с 46 очками.

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