"Это будет отличный матч для всех нас! Много наших ребят уехали в сборные, но те, кто остался здесь, точно попробуют максимально воспользоваться представившейся возможностью. Мы должны показать классный футбол, потому что это может повысить уверенность в своих силах, что особенно важно в преддверии грядущих игр в РПЛ", - цитирует Педро "Матч ТВ".
Сегодня, 22-го марта, петербургский "Зенит" примет на своем поле белорусский БАТЭ в товарищеском матче, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
После 21-го сыгранного тура петербуржцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками в своем активе. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" примет на своем поле казанский "Рубин".
Напомним, что команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны, также петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Педро: мы должны показать классный футбол в матче с БАТЭ
Нападающий "Зенита" Педро высказался о предстоящем матче с БАТЭ.
Фото: ФК "Зенит"