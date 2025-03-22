"Сегодня чемпионат России очень интересный. Сегодня никто не предскажет, кто станет чемпионом РПЛ, начиная от "Локомотива". Стоит только посмотреть на имена футболистов "Спартака". Я бы не сказал, что уровень чемпионата России падает. У нас сейчас нормальный и даже выше среднего уровень в РПЛ", - приводит слова Ташуева Metaratings.
В текущем сезоне чемпионата России после 21-го тура первая тройка команд в турнирной таблице представлена футбольным клубом "Краснодар" (46 очков), московским "Спартаком" (43 очка), петербургским "Зенитом" (43 очка). Следом за ними следует три столичных клуба: "Локомотив" (40 очков), "Динамо" (39 очков), ЦСКА (38 очков).
Действующим чемпионом России является "Зенит", которому удавалось выигрывать золотые медали шесть последних сезонов подряд.
Ташуев: не сказал бы, что уровень РПЛ падает - стоит только посмотреть на имена игроков "Спартака"
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев поделился своей оценкой текущего уровня Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"