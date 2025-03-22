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"Ничему не удивлен". Семак прокомментировал рекорды Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о достижениях нападающего тольяттинского "Акрона" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
— Как восприняли, что Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной и всего российского футбола?

— Ничему не удивлен. Все совершенно заслуженно.

36-летний нападающий Артём Дзюба в марте 2025 года сумел стать лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова с 233-я голами (сейчас на счету форварда 236 забитых голов), и лучшим бомбардиром сборной России, также обойдя Кержакова с 30-ю голами (в настоящее время у нападающего на счету 31 забитый гол).

Напомним, Дзюба выступал в составе "Зенита" под руководством Сергея Семака с 2018 по 2022 гг.

Источник: "Матч ТВ"

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