— Как восприняли, что Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной и всего российского футбола?
— Ничему не удивлен. Все совершенно заслуженно.
36-летний нападающий Артём Дзюба в марте 2025 года сумел стать лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова с 233-я голами (сейчас на счету форварда 236 забитых голов), и лучшим бомбардиром сборной России, также обойдя Кержакова с 30-ю голами (в настоящее время у нападающего на счету 31 забитый гол).
Напомним, Дзюба выступал в составе "Зенита" под руководством Сергея Семака с 2018 по 2022 гг.
Источник: "Матч ТВ"
"Ничему не удивлен". Семак прокомментировал рекорды Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о достижениях нападающего тольяттинского "Акрона" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"