"Габриэль сможет играть через месяц. К счастью, он чувствует себя гораздо лучше", — сообщил Лусио Sport24.
Флорентин, отметивший недавно свой 26-й день рождения, не принимал участия в играх с 10 августа прошлого года. Он получил повреждение в начале встречи 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Акрона", после чего ему была проведена операция.
Агент полузащитника "Оренбурга" Флорентина сообщил о его скором возвращении
Футбольный агент Николас Лусио, представляющий интересы футболиста "Оренбурга" Габриэля Флорентина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"