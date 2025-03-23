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Агент полузащитника "Оренбурга" Флорентина сообщил о его скором возвращении

Футбольный агент Николас Лусио, представляющий интересы футболиста "Оренбурга" Габриэля Флорентина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"
"Габриэль сможет играть через месяц. К счастью, он чувствует себя гораздо лучше", — сообщил Лусио Sport24.

Флорентин, отметивший недавно свой 26-й день рождения, не принимал участия в играх с 10 августа прошлого года. Он получил повреждение в начале встречи 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Акрона", после чего ему была проведена операция.

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