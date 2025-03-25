"Матч посмотрю, думаю, игра будет намного интереснее, чем против Гренады. У Замбии неплохая сборная, есть два-три человека нормального уровня. Думаю, и нашей сборной будет интересно с ними играть", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Сегодня, 25-го марта, сборная России примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Замбия в этом рейтинге занимает 87-е место.
Ранее команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над сборной Гренады со счетом 5:0. В июне сборная России проведет товарищеские встречи с Нигерией и Белоруссией.
Андреев: сборной России будет интересно играть с Замбией, у соперника хорошая команда
Футбольный функционер Дмитрий Андреев высказался о предстоящем матче сборной России с Замбией.
Фото: РФС