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Андреев: сборной России будет интересно играть с Замбией, у соперника хорошая команда

Футбольный функционер Дмитрий Андреев высказался о предстоящем матче сборной России с Замбией.
Фото: РФС
"Матч посмотрю, думаю, игра будет намного интереснее, чем против Гренады. У Замбии неплохая сборная, есть два-три человека нормального уровня. Думаю, и нашей сборной будет интересно с ними играть", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

Сегодня, 25-го марта, сборная России примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Замбия в этом рейтинге занимает 87-е место.

Ранее команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над сборной Гренады со счетом 5:0. В июне сборная России проведет товарищеские встречи с Нигерией и Белоруссией.

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