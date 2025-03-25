По информации источника, на контрольной игре между сборными России и Замбии ожидается около 20 тысяч человек.
Матч состоится сегодня, 25 марта, и пройдет на домашнем стадионе "Динамо" Москва "ВТБ Арена". Начало поединка в 20.00 по столичному времени.
Напомним, в минувший четверг, 20 марта, товарищескую встречу сборной России и национальной команды Гренады посетили более 15 тысяч болельщиков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": на товарищеский матч Россия - Замбия продано около 20 тысяч билетов
Стало известно, что билетов реализовано на матч сборных России и Замбии.
Фото: сборная России