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Медведев: футбольные боги накажут клеветников "Зенита"

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на появление в СМИ информации о конфликтах вокруг футбольного клуба.
Фото: ФК "Зенит"
— Сегодня появилось множество информации о конфликтах в "Зените". Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?

— Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после проигранного матча 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" в раздевалке петербургского "Зенита" произошёл конфликт между главным тренером команды Сергеем Семаком и полузащитником Максимом Глушенковым. Кроме того, сообщалось об обращении Медведева с использованием ненормативной лексики к игрокам.

Источник: "СЭ"

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