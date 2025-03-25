— Сегодня появилось множество информации о конфликтах в "Зените". Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?
— Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после проигранного матча 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" в раздевалке петербургского "Зенита" произошёл конфликт между главным тренером команды Сергеем Семаком и полузащитником Максимом Глушенковым. Кроме того, сообщалось об обращении Медведева с использованием ненормативной лексики к игрокам.
Источник: "СЭ"
Медведев: футбольные боги накажут клеветников "Зенита"
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на появление в СМИ информации о конфликтах вокруг футбольного клуба.
Фото: ФК "Зенит"