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"СЭ": РФС ведет переговоры о матче со сборной Колумбии в 2026 году

По информации СМИ, Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Колумбии по поводу проведения в 2026 году товарищеского матча.
Фото: РФС
Сообщается, что помимо матчей по стандартному футболу имеются планы о проведении игр команд по пляжному футболу и футзалу. Еще могут быть организованы встречи между профессиональными клубами из России и Колумбии, а также осуществлены иные совместные активности.

Отметим, в марте 2025 года в южноамериканской стране было проведено два товарищеских матча между молодёжными сборными Колумбии и России. В первой встрече победили хозяева со счётом 1:0, а вторая встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Источник: "СЭ"

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