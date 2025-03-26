Сообщается, что помимо матчей по стандартному футболу имеются планы о проведении игр команд по пляжному футболу и футзалу. Еще могут быть организованы встречи между профессиональными клубами из России и Колумбии, а также осуществлены иные совместные активности.
Отметим, в марте 2025 года в южноамериканской стране было проведено два товарищеских матча между молодёжными сборными Колумбии и России. В первой встрече победили хозяева со счётом 1:0, а вторая встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Источник: "СЭ"
"СЭ": РФС ведет переговоры о матче со сборной Колумбии в 2026 году
По информации СМИ, Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Колумбии по поводу проведения в 2026 году товарищеского матча.
Фото: РФС