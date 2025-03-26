"По последним играм Замбия — самая сильная команда. В нынешних реалиях все понимают, что у нас есть возможность играть только с такими командами, поэтому в любом случае благодарны этим сборным за то, что приехали, а мы смогли хоть какие-то товарищеские игры провести. Летом будут команды выше уровнем", - цитирует Литвинова Sport24.
Вчера, 25-го марта, национальная команда России одержала победу над сборной Замбии в товарищеском матче со счетом 5:0. Ранее команда Валерия Карпина с аналогичным счетом разгромила Гренаду. В июне сборная России проведет товарищескую встречу с Нигерией в России и сыграет на выезде с Белоруссией.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В 2024 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских встречах, победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории национальной команды России. На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
Литвинов: по последним играм Замбия — самая сильная команда
Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался о последних матчах национальной команды.
Фото: РФС