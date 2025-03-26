Сегодня инсайдер Фабрицио Романо заявил об интересе к Угальде со стороны «ПСЖ» и «Монако».
«Угальде способен играть играть в «ПСЖ» или «Монако». Почему нет? Мне верится в такой переход», - цитирует Мостового «Чемпионат».
В этом сезоне Угальде с отрывом возглавляет список бомбардиров Российской Премьер-Лиги с показателем в 16 забитых мячей. Костариканский нападающий на 5 мячей опережает полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова и нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.
Мостовой: Угальде способен играть в "ПСЖ" или "Монако"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» и «Монако» к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.
Фото: ФК "Спартак"