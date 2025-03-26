"Глушенков выглядит нарциссом. Отсюда и непонимание, почему у него перестало получаться на футбольном поле... Что в сухом остатке? Хотел показать, что в сборной ему лучше, чем в клубе? Ну тогда возникает вопрос: "Парень, если ты не хочешь играть в "Зените", зачем играешь? Уходи", - приводит слова Орлова "СЭ".
Ранее атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков в интервью заявил, что впервые после зимнего перерыва получил кайф от игры в футбол в матче за сборную России против команды Гренады, которая состоялась 19 марта и завершилась победой россиян со счётом 5:0. Причем к этому времени футболист уже принял участие в трех официальных матчах за "Зенит".
Кроме того, Глушенков объяснил тот факт, что три раза за игру получил мяч в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком", потому что выполнял тренерскую установку.
Орлов - Глушенкову: если не хочешь играть в "Зените", уходи
Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике петербургского "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"