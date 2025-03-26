Литвинов считает, что Соболева может спокойно прорвать на голы: с Угальде так же было

"Ожидал ли я, что у Соболева будет ноль забитых мячей в РПЛ? У каждого нападающего такое бывает. У нас с Угальде так же было: он не забивал и на него выливался весь негатив, а сейчас парень адаптировался. Соболева может спокойно прорвать на голы — у каждого форварда бывают такие отрезки, это нормально", - приводит слова Литвинова "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". Игрок заключил с футбольным клубом контракт по схеме "3+1". Согласно информации, которая была распространена журналистами, сумма компенсации за трансфер форварда составила 10 миллионов евро.
После перехода футболист в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 2 гола и отдал партнерам по команде 1 голевую передачу. При этом все свои результативные действия нападающий совершил в матчах Кубка России.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.