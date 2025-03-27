"Судя по календарю, должен "Краснодар". Пусть сделают подарок для Галицкого. Они и по игре выглядят лучше всех. Правда, хорошо играют с топами, но с середняками мучаются. Думаю, главные фавориты они и "Спартак". "Зенит" на третьем месте для меня", - цитирует Дзюбу Sport24.
После 21-го сыгранного тура "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками. Московский "Спартак" располагается на второй строчке с 43-мя очками в своем активе, петербургский "Зенит" замыкает тройку лидеров с таким же количеством очков.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. По итогам прошлого сезона "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, московское "Динамо" завоевало бронзовые медали.
Дзюба: судя по календарю, чемпионом России должен стать "Краснодар" - пусть сделают подарок Галицкому
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"