Дьяков: "Оренбург" сейчас будет донором очков для команд, "Динамо" не должно испытать проблем

"Оренбург" сейчас будет донором очков для команд, поэтому "Динамо" вообще не должно испытать никаких проблем. Понятно, можно говорить банальные вещи — нельзя недооценивать соперника и так далее. Но нынешнему "Оренбургу" будет катастрофически сложно набирать очки, тем более с командами, которые ведут борьбу за топ-5, ещё и на выезде — без шансов", - цитирует Дьякова Metaratings.
Московское "Динамо" примет на своем поле "Оренбург" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, встреча состоится завтра, 29-го марта, в 14:00 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Оренбуржцы занимают последнее место с 11-ю очками в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона бело-голубые завоевали бронзовые медали чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. Команде Марцела Лички предстоит провести ответный матч с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.