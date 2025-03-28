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Дьяков: "Оренбург" сейчас будет донором очков для команд, "Динамо" не должно испытать проблем

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ "Динамо" - "Оренбург".
Фото: ФК "Динамо"
"Оренбург" сейчас будет донором очков для команд, поэтому "Динамо" вообще не должно испытать никаких проблем. Понятно, можно говорить банальные вещи — нельзя недооценивать соперника и так далее. Но нынешнему "Оренбургу" будет катастрофически сложно набирать очки, тем более с командами, которые ведут борьбу за топ-5, ещё и на выезде — без шансов", - цитирует Дьякова Metaratings.

Московское "Динамо" примет на своем поле "Оренбург" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, встреча состоится завтра, 29-го марта, в 14:00 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Оренбуржцы занимают последнее место с 11-ю очками в своем активе.

Напомним, что по итогам прошлого сезона бело-голубые завоевали бронзовые медали чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. Команде Марцела Лички предстоит провести ответный матч с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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