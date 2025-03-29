Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
1 - 1 1 1
АланияЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
ВальядолидЗавершен
Эспаньол
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Алавес
0 - 2 0 2
Райо ВальеканоЗавершен
Реал Мадрид
3 - 2 3 2
ЛеганесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Венеция
0 - 1 0 1
БолоньяЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
ДженоаЗавершен
Лечче
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
0 - 3 0 3
ВердерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
0 - 1 0 1
ХайденхаймЗавершен
Бавария
3 - 2 3 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
3 - 1 3 1
МарсельЗавершен
Сент-Этьен
1 - 6 1 6
ПСЖЗавершен
Монако
2 - 1 2 1
Ницца2 тайм

Кубок Англии

Новости
Фулхэм
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен
Брайтон
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
Ноттингем ФорестЗавершен

Николич - о чемпионской гонке: у ЦСКА более скромный подход. Двигаемся от игры к игре

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о чемпионской гонке после победы над махачкалинским "Динамо" в 22-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА ворвался в чемпионскую гонку? У нас более скромный подход. Как и был до сих пор. Двигаемся от игры к игре. Да, у нас неплохой отрезок. Но каждая следующая игра - финал", - цитирует Николича "Матч ТВ".

Столичный ЦСКА выиграл у махачкалинского "Динамо" в рамках 22-го тура РПЛ. Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" сегодня, 29 марта, и завершилась со счетом 2:0. Команда Марко Николича одержала третью победу в чемпионате России подряд.

"Армейцы" набрали по итогам тура 41 очко и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице. От призовой тройки их отделяет на данный момент два балла, а от первого места - пять.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится