"ЦСКА ворвался в чемпионскую гонку? У нас более скромный подход. Как и был до сих пор. Двигаемся от игры к игре. Да, у нас неплохой отрезок. Но каждая следующая игра - финал", - цитирует Николича "Матч ТВ".
Столичный ЦСКА выиграл у махачкалинского "Динамо" в рамках 22-го тура РПЛ. Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" сегодня, 29 марта, и завершилась со счетом 2:0. Команда Марко Николича одержала третью победу в чемпионате России подряд.
"Армейцы" набрали по итогам тура 41 очко и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице. От призовой тройки их отделяет на данный момент два балла, а от первого места - пять.
Николич - о чемпионской гонке: у ЦСКА более скромный подход. Двигаемся от игры к игре
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о чемпионской гонке после победы над махачкалинским "Динамо" в 22-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА