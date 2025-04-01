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Дзюба: Комличенко под 90 килограмм, а он от дуновения ветра падает

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба обвинил Николая Комличенко в симуляциях.
Фото: ФК "Ростов"
"От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное, что он сегодня хотя бы на это не велся. Когда человек под 90 килограммов всё время падает… знаешь, я старался никогда такого себе не позволять. Но я Комличенко не осуждаю, у каждого своё. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Вчера, 31-го марта, тольяттинский "Акрон" на своем поле уступил "Ростову" в 22-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. После 22-х сыгранных туров ростовчане располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 33-мя набранными очками. Тольяттинцы занимают 9-е место в таблице с 25-ю очками в своем активе.

В текущем сезоне Николай Комличенко провел за "Ростов" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 4 миллиона евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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