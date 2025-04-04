"Зверский приемчик". Экс-арбитр Лапочкин - об удалении игрока "Оренбурга" Сахархизана

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин дал оценку эпизоду с удалением форварда "Оренбурга" Саида Сахархизана в 23-м туре РПЛ.

Фото: "Чемпионат"

"Это зверский приемчик. Игрок "Оренбурга" наступает на лежащего игрока "Пари НН" шипами с продавливанием... Арбитры из VAR-центра Ян Бобровский и Артур Федоров отлично выполнили свою работу, но Рафаэлю Шафееву, мне кажется, этот матч не очень удался, так как этот момент был довольно открытым", - сказал Лапочкин в эфире "Матч ТВ".



В пятницу, 4 апреля, состоялся первый матч 23?го тура российской Премьер-лиги, в котором "Пари НН" принимал на своем поле "Оренбург". Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым и закончилась победой гостей со счетом 2:1. Нападающий оренбуржцев Саид Сахархизан вышел на замену в концовке второго тайма и на восьмой добавленной к основному времени встречи получил красную карточку за наступ на ногу лежачего защитника хозяев поля Виктора Александрова.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Нижний Новгород