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Солари: голы "Спартака" с угловых - это часть плана

Нападающий "Спартака" Пабло Солари поделился мыслями после победы над "Ростовом" в матче 23-го тура чемпионата России (3:0).
Фото: ФК "Спартак"
- Голы с угловых в ворота "Ростова"? Это часть плана, часть нашей домашней заготовки, но на самом деле не так важно, как мы забиваем. Важно, что мы забиваем и что побеждаем. Я очень рад, что мы выиграли. Надо продолжать в том же духе.

Вчера, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ростов" принимал на своем поле московский "Спартак". Игра проходила на домашнем стадионе желто-синих "Ростов Арена" и закончилась разгромной победой гостей со счетом 3:0. Напомним, два мяча красно-белые забили после розыгрыша угловых.

"Спартак" набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обогнав петербургский "Зенит" по результатам личных встреч.

Источник: "Советский спорт"

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