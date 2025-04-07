Солари: голы "Спартака" с угловых - это часть плана

- Голы с угловых в ворота "Ростова"? Это часть плана, часть нашей домашней заготовки, но на самом деле не так важно, как мы забиваем. Важно, что мы забиваем и что побеждаем. Я очень рад, что мы выиграли. Надо продолжать в том же духе.
Вчера, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ростов" принимал на своем поле московский "Спартак". Игра проходила на домашнем стадионе желто-синих "Ростов Арена" и закончилась разгромной победой гостей со счетом 3:0. Напомним, два мяча красно-белые забили после розыгрыша угловых.
"Спартак" набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обогнав петербургский "Зенит" по результатам личных встреч.
Источник: "Советский спорт"