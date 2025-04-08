"У "армейцев" очень приличная команда. Если они так и дальше продолжат играть, то могут выиграть оставшиеся семь матчей. Такая вероятность весьма и весьма велика. Если они готовы обыгрывать всех подряд, то могут победить и "Спартак" в 26-м туре. ЦСКА — явный претендент на второе место как минимум", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
В 23-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. В 24-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 14-ю очками. Команда Марко Николича на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя баллами в своем активе.
ЦСКА предстоит провести ответный матч с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "армейцев". Ответный матч состоится на домашнем стадионе бело-голубых.
Черданцев: ЦСКА — явный претендент на второе место как минимум
Фото: ПФК ЦСКА