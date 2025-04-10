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Гришин: Угальде - киллер в футболе, ему повезло с партнерами

Бывший футболист Александр Гришин высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде — это такой киллер в футболе. Ему повезло с партнерами, у него они сильные: это Барко, Маркиньос, Мартинс, Бонгонда. Много людей, которые подносят ему снаряды, а его задача — только в некоторых моментах подставить ногу", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 23-х сыгранных туров красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

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