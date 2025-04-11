- Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гилерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре.
Напомним, летом 2024 года истек контракт голкипера Маринато Гильерме с московским "Локомотивом". В начале марта "железнодорожники" объявили о назначении 39-летнего Гильерме на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии клуба.
После 23 сыгранных туров красно-зеленые занимают с 41 набранным очков шестое место в турнирной таблице РПЛ. Завтра, 12 апреля, "Локомотив" сыграет в Казани против "Рубина" в рамках 24-го тура чемпионата России.
Источник: ТАСС
Нагорных рассказал, когда состоится прощальный матч Гильерме за "Локомотив"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных назвал месяц, когда пройдет прощальный матч экс-вратаря команды Маринато Гильерме.
Фото: ФК "Локомотив"