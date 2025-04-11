"Я не понимаю Соболева. На каких качествах ему играть? Стартовой и дистанционной скорости нет. Играть, как на столба? Это же совсем другая система игры. Сережа Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в "Зенит"! У него же ребята в команде юркие, умненькие, пластичные, хорошо двигаются, открываются. А этот Соболев — нет. Он стоит, ждёт, когда к нему передача придёт. Вот эта вся его игра", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Петербургский "Зенит" приобрёл нападающего Александра Соболева у московского "Спартака" в августе 2024 года. По информации СМИ, сумма компенсации за этот трансфер составила 10 миллионов евро. Контракт между форвардом и футбольным клубом из Санкт-Петербурга был заключен на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год.
В составе своей новой команды Соболев в общей сложности 22 раза появился на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 3 гола, отметился 1 результативной передачей, получил 3 желтые карточки. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
Пономарёв - о Соболеве: Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в "Зенит"!
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"