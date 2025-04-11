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Червиченко назвал два клуба, которые в этом сезоне обречены на вылет из РПЛ в Первую лигу

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о главных претендентах на вылет по итогам текущего сезона из РПЛ в Первую лигу.
Фото: ФК "Оренбург"
"Оренбург" и "Факел" — два клуба, которые обречены в этом сезоне. У клубов по 14 и 15 очков соответственно, а дальше идёт "Пари НН" с 19 очками. Вряд ли в такой толкотне и неконтролируемом судейском беспределе, который мы видим сейчас, эти команды способны выкарабкаться из этого положения", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".

После 23-го тура на пятнадцатом месте находится воронежский "Факел", который имеет в своём активе 15 очков. Шестнадцатое место, в свою очередь, занимает футбольный клуб "Оренбург", который за 23 матча набрал 14 очков. У "Пари НН", который располагается на четырнадцатой строчке, в активе имеется 19 очков.

В ближайшем туре 12 апреля "Оренбург" дома сыграет против московского ЦСКА (12:00 мск), а "Пари НН" примет московское "Динамо" (14:30 мск). На следующий день "Факел" отправится в гости к тольяттинскому "Акрону" (14:30).

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