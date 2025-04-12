"Считаю, что пенальти в наши ворота не было. Защитник не играл рукой, мяч просто попал в неё. Назначили, но справедливость восторжествовала — Медина попал в перекладину. Конечно, удивился, что 11-метровый бил именно он. Но в тот момент я вспомнил, что перед кубковой игрой в Махачкале мы изучали пенальтистов. В их числе был Медина, и я был уверен, что он пробьёт именно в правый верхний от себя угол. Он попал в перекладину без моего касания, но думаю, что я бы в любом случае взял этот удар", - приводит слова Магомедова "Чемпионат".
11 апреля на 86-й минуте матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московском "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" главный арбитр встречи Виталий Мешков предоставил хозяевам право на исполнение 11-метрового удара за игру рукой со стороны защитника гостей Ильи Кирша в штрафной площади своей команды.
Однако пробить пенальти подошёл не Эсекьель Барко, как это принято у красно-белых в текущем сезоне, а Хесус Медина. Но парагвайский винег не сумел отправить мяч в ворота соперника, попав в перекладину. В связи с этим "Спартак" упустил возможность сравнять счёт в матче, который в конечном итоге завершился победой махачкалинского "Динамо" со счётом 2:1.
Вратарь "Динамо" Мх Магомедов: пенальти в матче со "Спартаком" не было, но справедливость восторжествовала
Вратарь махачкалинского "Динамо" Тимур Магомедов высказался о назначенном в его ворота в конце матча 24-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2) пенальти.
Фото: ФК "Спартак"