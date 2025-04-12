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Защитник "Краснодара": против "Зенита“ главное — показать все свои умения

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом».
Фото: ФК "Краснодар"
«На самом деле все матчи в сезоне имеют одинаковую важность вне зависимости от того, с кем ты играешь и на каких местах твой соперник. Понятно, что против нас будет играть очень сильная команда, надо сыграть концентрированно. Но на самом деле надо просто показать с «Зенитом» все свои умения, что показывали в предыдущих встречах, тогда все будет хорошо», — заявил Оласа «ВсеПроСпорт».

Лукас Оласа является игроком футбольного клуба «Краснодар» с августа 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах различных турниров, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 3,5 миллионов евро.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка. Уже сегодня, 13 апреля, состоится матч с «Зенитом», который занимает третье место, имея в активе 47 очков.

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