СМИ выяснили сумму премиальных игрокам "Зенита" за победу над "Краснодаром"

При этом, если сине-бело-голубые добьются победы с разницей в три мяча и более, то сумма премиальных увеличится до 250 тысяч евро.
Также сообщается, что игрокам "Зенита" были увеличены премиальные за итоговую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги — с 800 тысяч до 1,4 миллиона евро.
После 23-го тура "Зенит" в своем активе имеет 47 очков. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков. Матч "Зенита" и "Краснодара" проходит в Санкт-Петербурге, к 30-й минуте счёт 1:1.
Источник: Sport24