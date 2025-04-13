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СМИ выяснили сумму премиальных игрокам "Зенита" за победу над "Краснодаром"

По информации СМИ, в случае победы над "Краснодаром" в матче 24 тура РПЛ премиальные каждому игроку петербургского "Зенита" составят 110 тысяч евро.
Фото: ФК "Зенит"
При этом, если сине-бело-голубые добьются победы с разницей в три мяча и более, то сумма премиальных увеличится до 250 тысяч евро.

Также сообщается, что игрокам "Зенита" были увеличены премиальные за итоговую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги — с 800 тысяч до 1,4 миллиона евро.

После 23-го тура "Зенит" в своем активе имеет 47 очков. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков. Матч "Зенита" и "Краснодара" проходит в Санкт-Петербурге, к 30-й минуте счёт 1:1.

Источник: Sport24

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