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Тимощук - о Луисе Энрике: это классный, квалифицированный игрок, хорошо оснащённый технически

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук оценил игру новичка сине-бело-голубых Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы видим, насколько это классный, квалифицированный игрок, хорошо оснащённый технически. Он показал это своим голом "Спартаку". Я думаю, что мы ещё увидим много хорошего от него и почувствуем те качества, которые есть у Луиса, — заявил Тимощук Metaratings.

Напомним, Луис Энрике перешел в стан сине-бело-голубых этой зимой из бразильского "Ботафого". Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский нападающий провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

На данный момент сине-бело-голубые занимают вторую строчку в чемпионате, набрав 50 очков в 24 матчах, уступая "Краснодару", в активе которого 52 балла в стольких же встречах. В следующем туре "Зенит" примет на своем поле "Химки" 20 апреля.

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