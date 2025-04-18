- "Спартаку" остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда-нибудь. Все-таки за 20 лет выиграть один чемпионат и один Кубок — это очень мало для такой команды, которая потратила за это время миллиарды рублей, — заявил Мостовой "СЭ".
18 апреля 2025 года "Спартаку" исполняется 103 года. За это время московский клуб стал 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР, 4-кратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.
На данный момент красно-белые идут третьими в таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах. В следующем туре команда Деяна Станковича отправится на выезд к "Акрону". Встреча состоится 19 апреля в 14:30.
Мостовой - о 103-летии "Спартака": остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда нибудь
Экс-футболист красно-белых Александр Мостовой поздравил "Спартак" с 103-летием.
Фото: ФК "Спартак"