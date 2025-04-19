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Бохум2 тайм
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Эсекьель Барко не реализовал пенальти в матче с "Акроном"

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал одиннадцатиметровый удар в матче с "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
В компенсированное время главный арбитр матча 25-го тура чемпионата России "Акрон" - "Спартак" назначил одиннадцатиметровый удар в ворота тольяттинцев. Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не смог поразить ворота Александра Васютина - голкипер отбил удар аргентинца и оставил счет на табло прежним - 2:1 в пользу "Акрона".

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