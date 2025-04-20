Пономарёв: какое золото "Спартаку"? Они в тройку не попадут

«Спартак» начал матч с «Акроном» за упокой, а закончил за здравие. Атаки у «красно-белых» поначалу тяжело развивались, ничего не получалось. Но это естественно, потому что и думают, и двигаются медленно. А потом, видимо, тренер им устроил разнос, и они разбегались. Нельзя всё время ходить по полю пешком. Остаётся ли «Спартак» претендентом на золото? Какое золото? Они в тройку не попадут. Скорее всего, четвёртое место займут. Спартаковцы очень нестабильны сейчас. Набегались и устали они. Уже отсырел у них порох. А вот ЦСКА, думаю, в тройке будет», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
Напомним, «Акрон» не смог одолеть в домашнем матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак», упустив преимущество в 2 мяча и проиграв 2:3.
До завершения Российской Премьер-Лиги «Спартаку» осталось сыграть пять матчей. Уже 26 апреля красно-белые выйдут на поле домашнего стадиона «Лукойл Арена» против ЦСКА. Затем их ждут три выездные встречи подряд с «Факелом», «Динамо Москва», «Крыльями Советов», а в последнем туре — домашний поединок с «Химками».
После 25 туров команда Деяна Станковича занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. От лидирующего «Краснодара» она отстаёт на пять очков. Следом за «Спартаком» идут «Зенит» и ЦСКА, у которых матч в запасе и по 50 и 47 очков соответственно.