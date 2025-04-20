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Удальцов - о решении РПЛ взять на себя кризисное управление "Химок": поддерживаю это решение

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов поделился мнением о решении РПЛ взять на себя кризисное управление футбольным клубом "Химки".
Фото: ФК "Химки"
- Конечно я поддерживаю это решение. Там деньги и нашего клуба, в том числе. Если спонсоры увидят, что такая ситуация может произойти, то кто возьмется спонсировать такую лигу? Половина нынешних спонсоров отвернется и часть этих денег не дойдет и до нас. Поэтому мы тут тоже заинтересованное лицо, - сказал Александр "СЭ".

Напомним, ранее игроки "Химок" бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате. Однако, позже стало известно, что РПЛ взяла на себя кризисное управление "Химками" и футболисты вернулись к тренировкам и отправятся на выезд в Петербург основным составом.


На данный момент подмосковный клуб располагается на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах. Матч 25 тура с "Зенитом" - сегодня в 16:30.

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