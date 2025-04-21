- "Спартак" уже не в первый раз в начале матча "горит" со счётом 0:2. Это стало народной приметой. Красно-белые берутся за дело, когда всё плохо. Про "Спартак" даже нет неправильного ответа. Уже много лет это непредсказуемая и непонятная команда. Проще говоря, команда настроения. Не знаю, почему так происходит. Когда у "Спартака" всё хорошо, жди беды. Если они горят синим пламенем, красно-белые начинают играть. Самое главное, что только "Спартак" так выворачивается - ни у "Краснодара", ни у "Зенита" так не получается, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
Московский "Спартак" в выездном матче 25 тура Российской премьер-лиги одержал волевую победу со счётом 3:2 над тольяттинским "Акроном". По ходу первого тайма красно-белые уступали со счётом 0:2, пропустив два гола к 29-й минуте встречи.
В турнирной таблице РПЛ подопечные сербского главного тренера Деяна Станковича занимают третье место, набрав 50 очков в 25 сыгранных матчах. При этом "Спартак" отстаёт на пять очков от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" и на три очка от идущего вторым петербургского "Зенита".
Непомнящий: когда у "Спартака" всё хорошо, жди беды. Если горят синим пламенем - начинают играть
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"