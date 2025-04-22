По словам специалиста, на данном этапе он не спешит соглашаться на любые предложения, а предпочитает выбирать вариант, который действительно его устроит.
"Понятно, что хочется работать. Но я уже истоптал первую лигу. Понятно, когда был начинающим тренером, то мог поехать в Прибалтику и другие российские регионы. Сейчас я уже всем всё доказал и имею право на то, чтобы выбирать", — отметил Юран.
Последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года. За свою карьеру специалист тренировал целый ряд российских и зарубежных команд, в том числе «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие.
Источник: "СЭ"
Юран - о причинах паузы в тренерской карьере: я уже всем всё доказал и имею право выбирать
Сергей Юран объяснил, почему до сих пор не возглавил новый клуб после ухода из "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"