«Ливай Гарсия получил свои шансы и, по большому счету, пока не реализовал их. Поэтому, я думаю, что в дерби «Спартак» сделает ставку на более проверенных бойцов, таких как Угальде. Пусть Манфред не забивал в последних матчах чемпионата и выглядит не так, в предыдущей части сезона», — отметил Аршавин «Матч ТВ».
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом мест и имея 48 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Аршавин считает, что в дерби с ЦСКА ставка будет сделана на Угальде
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выбор нападающего, на которого «Спартак» может опереться в предстоящем матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"