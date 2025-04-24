- Со стороны это точно не определить, но очевидно, что форма его далека от идеала. Он стал менее быстрый, вязкий, тягучий в ногах, меньше выполняет беговой работы и не успевает в ключевых эпизодах, где должен играть как нападающий. Всё куда-то пропало, и пока он далёк от своей лучшей формы. В чём причина? Если фантазировать, можно предположить, что ему мешают мысли о несостоявшихся трансферах. Из-за чего он и снизил к себе требования, стал больше летать в облаках, что и сказывается на его сегодняшней форме, - приводит слова Булатова Metaratings.ru.
В текущем сезоне на счету 22-летнего костариканского нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде 30 матчей за красно-белых во всех турнирах, 17 забитых мячей и 5 результативных передач. При этом свой последний на данный момент гол Угальде забил 2 марта 2025 гоа в домашнем матче 19 тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0). После этого Угальде провёл за "Спартак" 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами.
Булатов: пока Угальде далёк от своей лучшей формы в "Спартаке". Всё куда-то пропало
Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказался об игре костариканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"