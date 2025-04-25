«В таком матче традиционно фаворита быть не может, потому что это дерби. И всегда это была особая игра, так что все 50 на 50. Но мне кажется, ЦСКА сейчас выглядит более уверенно, после возобновления сезона идут без поражений, много побед. И на армейцев особо ничего не давит, потому что особо никто не ставил на то, что они могут в этом сезоне вписаться в какую-то борьбу. А видите, как все происходит — тоже шансы есть. А если они обыграют «Спартак», они совсем близко к лидерам», — заявил Радченко «РБ Спорт».
Матч первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом месте и имея 48 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Радченко: дерби "Спартака" и ЦСКА — это игра без фаворита, но армейцы выглядят увереннее
Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Радченк оценил расклад сил перед главным матчем тура между красно-белыми и ЦСКА, который пройдет на «Лукойл Арене» в эту субботу.
Фото: ФК ЦСКА