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Колыванов: Умяров очень сильно вырос за последние два года

Российский тренер Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова
Фото: ФК "Спартак"
«Одно из самых главных его качеств — характер бойца. Он неудержимый боец, который бьется на всех участках поля. Сейчас он научился правильно распределять свои силы и отдавать тонкие передачи. У него хорошее видение поля. Он очень сильно вырос за последние два года», — отметил Колыванов «Матч ТВ».

Наиль Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново» за 300 тысяч евро. С тех пор он провёл 158 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги по футболу «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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