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Источник: "Краснодар" заработает до 1,8 млрд рублей от Ozon за наименование стадиона

ФК «Краснодар» заключил крупную спонсорскую сделку с маркетплейсом Ozon — сотрудничество может принести клубу до 1,8 млрд рублей за четыре года.
Фото: ФК "Краснодар"
С 1 мая домашний стадион «быков» официально сменит название на «Ozon Арена». По информации «РБК Спорт», ежегодная стоимость соглашения составит до 450 млн рублей.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея 55 очков после 25 туров. На втором месте — «Зенит», отстающий на два балла, а замыкает тройку «Спартак» с 50 очками.

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