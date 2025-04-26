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Гафин: судейство в матче "Динамо" и "Зенита" было ориентировано на юбилейную дату

Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин поделился своим мнением о судействе в матче 26-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату. Интересно узнать, может быть, существует программа по защите Вильмара Барриоса и его четвертой желтой карточки. Мне показалось, что что-то подобное присутствует", - приводит слова Гафина "СЭ".

26 апреля московское "Динамо" в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречалось с петербургским "Зенитом". Матч, который обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым, завершился вничью со счетом 1:1 - у Зенита" отличился Педро (18 мин.), а гол в составе "Динамо" забил Ярослав Гладышев (41 мин.).

После этого матча команда Сергея Семака с 54-я очками продолжила занимать второе место в турнирной таблице, а подопечные Марцела Лички с 47-ю очками расположились на пятой строчке.

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