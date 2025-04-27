- Его выписали 25 апреля. Мы отправили письмо в "Динамо-Владивосток" с предложением о разрыве арендного соглашения. Они нам пока не ответили, но думаю, что в понедельник?вторник этот вопрос закроем. Все понимают, что игроку нет смысла там находиться после произошедшего, - сказал Александр "Матч ТВ".
Напомним, что ранее появилась информация, что игрока избили в бане. У него диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей в области левого глаза. Позже генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что состояние игрока оценивается как стабильное.
Футболиста "Пари НН" выписали из больницы после избиения
Спортивный директор нижегородского клуба Александр Удальцов рассказал о состоянии полузащитника Антона Мухина, выступающего на правах аренды в "Динамо-Владивосток", которого ранее избили в бане.
Фото: РИА Новости