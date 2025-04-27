- Кажется, что моя результативность во втором круге поменялась. Хочу сказать, что это для меня новая позиция, где я больше возвращаюсь назад. Из-за этого, думаю, у меня не получается. Но самое главное, что я хочу помогать команде. Если тренер ставит и видит меня там, то я буду играть и стараться помочь команде, - сказал Файзуллаев "Матч ТВ".
В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года с опцией продления на один год.
26 апреля ЦСКА одержал победу в дерби со "Спартаком" (2:1), тем самым поднявшись на третью строчку и имея в своем активе 51 очко в 26 турах.
Файзуллаев: моя результативность во втором круге поменялась
Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил спад своей результативности
Фото: "Чемпионат"