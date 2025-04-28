"Осталось четыре матча, восемь очков отставания. То есть "Краснодару" нужно проиграть три матча. Это реально? Думаю, нет. Надо быть реалистами. "Спартак" раздал весной много важнейших очков, которые стоили гонки. Если хочешь стать чемпионом, нельзя терять очки, надо их вырывать и дожимать соперника", - цитирует Парфенова Betonmobile.
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице за четыре тура до конца сезона. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Весной команда Деяна Станковича потерпела три поражения в восьми матчах чемпионата и один раз сыграла вничью. Три из оставшихся четырех туров "Спартак" проведет в гостях.
Парфенов не верит в шансы "Спартака" стать чемпионом: надо быть реалистами
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Парфенов заявил, что не верит в шансы красно-белых завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"