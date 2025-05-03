Хавбек "Пари НН" Трошечкин: у "Зенита" год столетия, им больше нельзя ошибаться. Но и нам терять нечего

"У "Зенита" год столетия, и им больше нельзя ошибаться. Любое поражение – это все, потеря чемпионства. Но и нам терять нечего. Обе команды будут играть с полной самоотдачей", - цитирует Трошечкина "Чемпионат".
"Зенит" примет на своем поле "Пари НН" завтра, 4 мая. Матч 27-го тура российской Премьер-лиги пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице и отстают от первой строчки за четыре тура до финиша чемпионата на 4 очка. Нижегородцы находятся в зоне стыковых матчей с 23 набранными баллами.