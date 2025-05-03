Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
17:00
ОренбургНе начат
Краснодар
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
АланияНе начат
Балтика
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
ИпсвичНе начат
Лестер
17:00
СаутгемптонНе начат
Арсенал
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
15:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
17:15
ОсасунаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ВаленсияНе начат
Вальядолид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
16:00
УдинезеНе начат
Парма
16:00
КомоНе начат
Лечче
19:00
НаполиНе начат
Интер
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
16:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БаварияНе начат
Санкт-Паули
16:30
ШтутгартНе начат
Унион
16:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
19:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
ПСЖНе начат
Тулуза
20:00
РеннНе начат
Сент-Этьен
22:05
МонакоНе начат

Хавбек "Пари НН" Трошечкин: у "Зенита" год столетия, им больше нельзя ошибаться. Но и нам терять нечего

Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Пари НН"
"У "Зенита" год столетия, и им больше нельзя ошибаться. Любое поражение – это все, потеря чемпионства. Но и нам терять нечего. Обе команды будут играть с полной самоотдачей", - цитирует Трошечкина "Чемпионат".

"Зенит" примет на своем поле "Пари НН" завтра, 4 мая. Матч 27-го тура российской Премьер-лиги пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице и отстают от первой строчки за четыре тура до финиша чемпионата на 4 очка. Нижегородцы находятся в зоне стыковых матчей с 23 набранными баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится