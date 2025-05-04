"Что? Как минимум возить соперника, уничтожать. Вот Данни брали — ноги быстрые, обыгрывает, возит тебя. И ты с ним на тренировках прибавляешь, тебе быстрее всё надо делать. Он мне пару за так засунул между ног, я до этого такого не встречал. И это каждый день. Тогда все кричали — как, такие деньги, 30 млн евро отдали за игрока. Но потенциал был виден. Здесь виден потенциал на 20 млн? Вот и разница", - сказал Быстров в видео в телеграм-канале "Футбольный Биги" [цитата по "Чемпионату"].
Тринидадский нападающий Ливай Гарсия был приобретен московским "Спартаком" у афинского АЕКа в феврале 2025 года. По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер форварда составила 20 миллионов евро. Игрок подписал с футбольным клубом контракт на срок до 30 июня 2028 года.
В текущем сезоне Гарсия в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах (в среднем, 55,2 мин. за игру), в которых ему удалось забить 1 гол (в 11 по счёту матче Кубка России с московским "Динамо").
Быстров: Гарсия за 20 млн евро в "Спартаке" должен возить соперника, уничтожать
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, что должен делать на поле нападающий "Спартака" Ливай Гарсия после его приобретения за 20 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"