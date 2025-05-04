"Мы должны были переворачивать игру и побеждать, потому что мы бились, мы боролись до конца, и мы не заслуживали поражения в этом матче. Но, что поделать, несмотря на то что мы бились, не смогли забрать очки. Это футбол", - цитирует Иву "Советский спорт".
В субботу, 3 мая, "Краснодар" дома обыграл "Рубин" со счетом 2:1, забив оба своих гола в первом тайме. Краснодарцы укрепили свое лидерство в чемпионате, набрав 61 очко. "Быки" опережают "Зенит" на семь баллов, при этом у питерцев есть одна игра в запасе.
Иву: "Рубин" должен был побеждать "Краснодар"
Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву прокомментировал поражение казанцев от "Краснодара" со счетом 1:2 в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Рубин"