"Я считаю, что был хороший матч. В предыдущих играх мы теряли интенсивность, сейчас улучшили. Победа была бы закономерна, но какой счет на табло, так это и закономерно", - приводит слова Адиева "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки" 4 мая на своем поле проводили матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Ростовом". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату "Химки" набрали 25 очков, которые на данный момент позволяют команде Магомеда Адиева на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковный коллектив 10 мая на выезде сыграет против футбольного клуба "Оренбург".
Адиев - о ничьей с "Ростовом": победа "Химок" была бы закономерна
Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Магомед Адиев дал комментарий после матча 27 тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Химки"