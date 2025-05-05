«Он уже столько лет не работает… Наверное, сам не хочет. Может, просто наслаждается жизнью. Конечно, он мог бы ещё поработать. Что такое возраст? Раньери сколько лет? 73. А что творит! Из 22 матчей 15 выиграл, может в Лигу чемпионов «Рому» вывести. Луческу под 80, а до сих пор тренирует. Если силы есть, почему нет? Но в России сейчас очень много тренеров-иностранцев. Во всём мире так. В любом случае такие люди, как Сёмин, должны работать в футболе. Своих в первую очередь нужно уважать», — заявил Ашветия «Чемпионату».
Юрий Семин руководил «Локомотивом» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год. За это время команда провела под его началом 935 матчей. В период его работы «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России: в 2002, 2004 и 2018 годах. Шесть раз клуб побеждал в Кубке России и трижды становился обладателем Суперкубка страны.
В настоящее время Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского «Локомотива» с ноября 2022 года. За это время под его руководством клуб провел 95 матчей, в которых «Локомотив» одержал 51 победу, 21 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.
После 27 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков.
Ашветия — о возвращении Сёмина в "Локомотив": он еще может поработать. Посмотрите на Луческу и Раньери
Бывший форвард «Локомотива» Михаил Ашветия считает, что Юрий Сёмин при желании мог бы продолжить тренерскую карьеру и привести пользу российскому футболу.
Фото: ФК "Локомотив"